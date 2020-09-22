В возрасте 98 лет скончалась мать американского актера Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщило издание TMZ.

Жаклин Сталлоне (в девичестве Лейбофиш), известная также как Джеки, была сама по себе знаменитостью и незаурядной личностью. Она была известным астрологом, танцовщицей и промоутером женского рестлинга, снималась в телешоу.

Жаклин родилась в семье вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша и француженки Жанны Клерек. Ее предки по отцовской линии в 1888 году иммигрировали в США из Одессы. Джеки Сталлоне дважды приезжала в Одессу, а также посещала Киев.

Знаменитыми стали трое детей Джеки. Сильвестр Сталлоне стал голливудской звездой, Фрэнк Сталлоне - музыкант и певец. Их единоутробная сестра Тони Д’Альто (в девичестве Филити) также была актрисой. Она скончалась в 2012 году.

Причина смерти матери "Слая" не разглашается. Джеки до последнего оставалась очень активной и выкладывала в Instagram видео своих тренировок.

Ранее сообщалось, что в возрасте 36 лет умер старший сын Сильвестра Сталлоне. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.