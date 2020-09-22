В семье Сильвестра Сталлоне произошла трагедия (фото, видео) [ Редактировать ]
В возрасте 98 лет скончалась мать американского актера Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщило издание TMZ.
Жаклин Сталлоне (в девичестве Лейбофиш), известная также как Джеки, была сама по себе знаменитостью и незаурядной личностью. Она была известным астрологом, танцовщицей и промоутером женского рестлинга, снималась в телешоу.
Жаклин родилась в семье вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша и француженки Жанны Клерек. Ее предки по отцовской линии в 1888 году иммигрировали в США из Одессы. Джеки Сталлоне дважды приезжала в Одессу, а также посещала Киев.
Знаменитыми стали трое детей Джеки. Сильвестр Сталлоне стал голливудской звездой, Фрэнк Сталлоне - музыкант и певец. Их единоутробная сестра Тони Д’Альто (в девичестве Филити) также была актрисой. Она скончалась в 2012 году.
Причина смерти матери "Слая" не разглашается. Джеки до последнего оставалась очень активной и выкладывала в Instagram видео своих тренировок.
My Pilates lesson today was great 💁🏻♀️, what have you been up to? 💪🏋🏻♀️🤸🏻♂️🧘🏻♀️#98yearsyoung . . . . . . #MammaStallone #QueenofHollywood #MammaRambo #MammaRocky #rambo #rocky #johnrambo #creed #rockybalboa #philly #yo #rockymovie #rambomovie #stallone #slystallone #sylvesterstallone #instagrammers #TapClass #98yearsyoung @pilatesplace #pilates #pilatesreformer #pilatesbody #pilatesstudio #exercise #training
Допис, поширений Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone)
Ранее сообщалось, что в возрасте 36 лет умер старший сын Сильвестра Сталлоне. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.
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