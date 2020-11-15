15 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их торговые партнеры подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Об этом сообщает Reuters.

Документ заключили в Ханое при поддержке Китая без участия США.

Речь идет о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP). В новую организацию вошли 10 стран Юго-Восточной Азии, а также Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

"Скоро RCEP будет ратифицирован подписавшими его странами и вступит в силу, что будет способствовать восстановлению экономики после пандемии COVID", - заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

В азиатском регионе будет создана крупнейшая в мире зона свободной торговли с 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.

Формирование торгового блока позволит укрепить позиции Китая как экономического партнера этих стран и улучшит для него возможности для торговли в этом регионе.

Ранее сообщалось, что Украина и Китай создадут совместную космическую лабораторию.