Украина и Китай создадут совместную космическую лабораторию [ Редактировать ]
Украина и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли, в рамках которой страны планируют создать совместную лабораторию.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.
Подписанная программа рассчитана на 2021-2025 годы. Она состоит из 69 проектов на общую сумму 70 млн долларов. Также страны хотят создать лабораторию космической науки.
Деталей проектов ведомство не разглашает.
"Есть договоренность укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран и своевременно информировать друг друга о состоянии выполнения тем программы сотрудничества, решать проблемы, возникающие в процессе реализации программы с целью обеспечения ее выполнения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Германии НАТО создаст космический центр.
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