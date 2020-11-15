Новый глава комиссии не может принять присягу Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь

Одесская городская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 11:00 15 ноября не начала свою работу, что может привести к срыву избирательного процесса. Об этом на брифинге заявили представители штаба кандидата в мэры Одессы Николая Скорика, сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"По состоянию на 11:00 городская избирательная комиссия не работает, члены комиссии не находятся на рабочем месте, отсутствуют глава комиссии, его заместитель и секретарь. Однако городская избирательная комиссия должна регулярно предоставлять информацию о явке в ЦИК. Непредоставление данных может быть использовано для манипуляции и влияния на результаты выборов", – подчеркнул Роман Сеник.

Также из-за отсутствия кворума не может принять присягу и приступить к своим обязанностям новый глава комиссии, назначенный ЦИК.

Заседание городской избирательной комиссии должно начаться в 20:00. Но учитывая то, как себя ведут члены, председатель и секретарь комиссии, мы подозреваем, что заседание может быть сорвано. Если это произойдет и в ситуацию не вмешаются правоохранительные органы, то риск срыва выборов становится крайне высоким.

Роман Сеник также сообщил, что команда Николая Скорика будет вести параллельный подсчет голосов.

Пресс-центр продолжает свою работу. В течение дня представители СМИ могут узнать оперативные новости о ходе голосования. Наблюдатели от команды Николая Скорика работают на всех участках.

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Напомним, что 15 ноября в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.