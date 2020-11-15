Ситуация направлена на срыв избирательного процесса Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь

14 ноября оказалась заблокирована работа Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь".

В связи с заболеванием главы комиссии коронавирусом в комиссии была произведена замена. Но секретарь комиссии и бывший глава комиссии забрали печать, не передают документы новому главе, блокируют замену членов 4 участковых комиссий от "ОП-ЗЖ".

Кандидат в мэры от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Николай Скорик в комментарии журналистам подчеркнул, что сложившаяся ситуация направлена на срыв избирательного процесса в городе.

Новому председателю комиссии не дают принять присягу и приступить к своим обязанностям. Предыдущий председатель пропал в неизвестном направлении. К сожалению, полиция не проявляет рвения в части поиска пропавших членов избирательной комиссии. Мы все понимаем, что за блокированием работы городской ТИК, которая должна работать в режиме беспрерывного заседания до 0:00 воскресенья, стоит команда нынешнего мэра. То же самое происходит в Приморской ТИК и ряде других.

Как рассказал доверенное лицо Николая Скорика Роман Сенник, в Приморской ТИК не проводят замены в участковых комиссиях.

Не открывают заседание комиссии, не проводят замены в участковых избирательных комиссиях и ставят под угрозу избирательный процесс. Потому что если не провести замены, на УИК может не быть кворума. Все субъекты избирательного процесса имеют право заменить своих представителей в УИК. Это право ущемляется как городской избирательной комиссией, так и Приморской районной.

Народный депутат от "ОП-ЗЖ" Юрий Павленко, который также присутствовал на месте событий, отметил, что происходящее в комиссиях Одессы напоминает явный саботаж и является нарушением избирательного законодательства, за которое предусмотрено административное и уголовное наказание.

Это саботаж со стороны главы комиссии и секретаря. На месте работает полиция, написаны заявления.

Ранее сообщалось, что в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.