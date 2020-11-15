Хэмилтон завоевал титул четвертый год подряд и стал семикратным чемпионом Источник: "Формула-1"

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Турции и досрочно стал чемпионом "Формулы-1".

После 14 этапов, прошедших в нынешнем сезоне, он набрал 307 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя Вальтерри Боттаса.

Хэмилтон завоевал титул четвертый год подряд и стал семикратным чемпионом, сравнявшись с рекордом немца Михаэля Шумахера.

7 World titles. 2 Legendary drivers. pic.twitter.com/FsXcbi41A2 — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Британец становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

Второе место в гонке в Турции занял мексиканец Серхио Перес из Racing Point (+31,633). Третий результат показал немец Себастьян Феттель из Ferrari (+31,960).

Ранее сообщалось, что Honda уходит из "Формулы-1".