Хэмилтон догнал Шумахера по рекордам в "Формуле-1" (видео) [ Редактировать ]
Источник: "Формула-1"
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Турции и досрочно стал чемпионом "Формулы-1".
После 14 этапов, прошедших в нынешнем сезоне, он набрал 307 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя Вальтерри Боттаса.
Хэмилтон завоевал титул четвертый год подряд и стал семикратным чемпионом, сравнявшись с рекордом немца Михаэля Шумахера.
7 World titles. 2 Legendary drivers. pic.twitter.com/FsXcbi41A2— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Британец становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.
Второе место в гонке в Турции занял мексиканец Серхио Перес из Racing Point (+31,633). Третий результат показал немец Себастьян Феттель из Ferrari (+31,960).
Ранее сообщалось, что Honda уходит из "Формулы-1".
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