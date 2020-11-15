Украинский бизнесмен, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться", – написал политик.

Стоит отметить, что других деталей Рабинович не уточнил.

Напомним, ранее коронавирусом заболел глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Ранее, Владимир Зеленский и Андрей Ермак заболели коронавирусом.

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