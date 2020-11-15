Вадим Рабинович заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Украинский бизнесмен, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
"К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться", – написал политик.
Стоит отметить, что других деталей Рабинович не уточнил.
Напомним, ранее коронавирусом заболел глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Ранее, Владимир Зеленский и Андрей Ермак заболели коронавирусом.
Читайте также, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о вероятности появления нового опасного заболевания.
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