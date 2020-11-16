В Україні за минулу добу 10 681 випадок коронавірусу. Одужали понад дві з половиною тисячі українців. Найбільше нових заражень у столиці, Запорізькій, Харківській, Одеській та Київській областях.

У світі новий коронавірусний антирекорд. Вірус виявили у понад 660 тисяч людей. Загальне число інфікованих понад 54 мільйони. З них 35 мільйонів уже вилікувалися.

У Європі Чехії, Франції, Німеччині, Польщі запроваджують суворий локдаун. А Словаччина та Австрія проводять загальнонаціональне тестування на коронавірус.