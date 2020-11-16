Пандемія коронавірусу побила новий світовий антирекорд [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу 10 681 випадок коронавірусу. Одужали понад дві з половиною тисячі українців. Найбільше нових заражень у столиці, Запорізькій, Харківській, Одеській та Київській областях.
У світі новий коронавірусний антирекорд. Вірус виявили у понад 660 тисяч людей. Загальне число інфікованих понад 54 мільйони. З них 35 мільйонів уже вилікувалися.
У Європі Чехії, Франції, Німеччині, Польщі запроваджують суворий локдаун. А Словаччина та Австрія проводять загальнонаціональне тестування на коронавірус.
по теме
В Італії оголосили комендантську годину - від 10 вечора до 5 ранку. Країну також поділять на "помаранчеву" та "червону" зони, де вводитимуть додаткові обмеження.
Эпидемиолог прокомментировал введение карантина выходного дня
Влада деяких міст уже заявила, що відмовляється виконувати постанову про карантинний вікенд. Це, зокрема, Краматорськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Мукачево, Одеса, Рівне, Слов'янськ, Тернопіль, Черкаси.
Кожна країна постане перед питанням, як розподілити початкові партії вакцини, адже у перші місяці препарат буде у дефіциті
Доправка вакцини стане неабиякою логістичною задачею і потребуватиме близько 8 тисяч літаків типу Boeing