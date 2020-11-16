В Украине сократилось число зараженных после карантинных выходных [ Редактировать ]
По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в Украине зарегистрировано 545 689 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 заразились 9 832 человека. Об этом свидетельствует статистика от МОЗ.
За время пандемии от коронавируса скончались 9 697 человек (+94 за сутки).
В то же время выздоровели 244 197 человек (+2 753).
Ранее мы писали, что в ВСУ резко ухудшилась ситуация с COVD-19.
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