За сутки в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировали 199 новых случаев корнавирусной инфекции. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

В армии всего болеют 2 326 человек. За время пандемии в ВСУ выздоровели 5 036 человек, летальных случаев – 20.

Отмечается, что 30 инфицированных понадобилась госпитализация. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 169 человек.

Ранее мы писали, что за сутки коронавирусом в Украине заразились 11 057 человек. За весь период эпидемии в стране зафиксировали более полумиллиона инфицированных.