В Украине для фотографов в 2020 году проходил международный фотоконкурс "Вики любит Землю 2020" (Wiki Loves Earth 2020). В рамках конкурса участникам предлагалось запечатлеть снимки наибольшего количества памятников природы под разными ракурсами, чтобы показать самые красивые места Украины.

В нашей стране это соревнование проходило восьмой год подряд. В 2020 году к нему присоединились 475 участников, которые за период конкурса загрузили свыше 20500 фотографий. Многие из фотографов принимали участие впервые.

В десятке лучших фотографий Украины оказались пять авторов: Виктория Роговенко и Сергей Нестерчук впервые подавали работы на "Вики любит Землю 2020", а Сергей Мельник, Виталий Башкатов, Михаил Ременюк уже были неоднократными победителями конкурса прошлых лет.

География победных фото: четыре снимка сделаны в Николаевской области, два – в Киеве и по одному в Черновицкой, Ивано-Франковской, Херсонской областей и Севастополе.

Конкурс "Вики любит Землю" (Wiki Loves Earth) имеет целью создание базы фото объектов природно-заповедного фонда на территории Украины под свободной лицензией для иллюстрирования Википедии и других проектов, а также привлечение внимания к состоянию окружающей среды.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 34 страны. Украинская часть соревнования проводит общественная организация "Викимедиа Украина". Теперь фото победителей представят нашу страну на международном этапе конкурса.

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