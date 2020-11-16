Отмена карантина выходного дня: появился текст постановления [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, Верховная Рада будет рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня. Такой проект постановления зарегистрирован в Раде.
Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19" №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни.
В частности, Рада рекомендует Кабмину разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:
- баров, ресторанов, кафе;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
При этом постановление Рады вступит в силу со дня опубликования.
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