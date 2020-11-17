В центре Киева произошла необычная кража. Камеры видеонаблюдения бизнец-центра "Ильинский" засняли молодого человека, одетого, как курьер службы доставки Glovo, который подошел к оставленному кем-то из работников БЦ электроинструменту, убрал специальное крепление, забрал его и уехал. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Мужчина совершенно не испугался ни камеры, ни охранников центра, ни случайных свидетелей или хозяина электроинструмента. Последний не знал о пропаже, пока не вышел из "Ильинского". В результате в Facebook появилась просьба помочь найти злоумышленника.

Большая просьба, если кто видел, или знает, или пользовался его услугами Glovo в этот день, сообщить, пожалуйста.

Также появилась информация, что по факту похищения электроинструмента в Подольской управление Национальной полиции Украины подано заявление.

Ранее сообщалось, что банковские мошенники снова активизировались: появилась новая схема.