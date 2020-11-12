В Киеве работница банка украла у клиентов 12 миллионов [ Редактировать ]
В Киеве экс-заместителя директора отделения банка уличили в завладении более 12 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В течение 2013-2014 годов подозреваемая выдавала поддельные документы вкладчикам, которые якобы подтверждали передачу средств банку по депозитным договорам. На самом деле средства обвиняемая не оформляла их должным образом, а присваивала и использовала по своему усмотрению.
Таким образом, женщина обогатилась на 12 млн 300 тыс. грн. На данный момент расследование еще ведется, а женщину из банка уволили.
"По результатам предварительного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"), ч. 2 ст. 366 ("Служебная подделка"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины", - говорится в сообщении.
Если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы от 2 до 12 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что банковские мошенники снова активизировались: появилась новая схема.
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