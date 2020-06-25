Банковские мошенники обновили схему, используя одну из услуг банка. О новом способе "развода" пишет пользователь сети Член правления Ассоциации частных детективов Украины Болгов Руслан на странице в Facebook.

И так, на днях к нам обратилась девушка за помощью. Ее обманули на 20 тысяч гривен и она была полностью уверенна, что это сделали именно сотрудники "Приват-Банка".

По ходу рассказа автор поста проставил маркеры, где можно понять, что в этот момент говорят мошенники:

И так, жертве позвонили, якобы со службы безопасности банка (далее СБ) с номера +380916098140 и сказали про проблемы на карте и, что проходит непонятная транзакция с ее картой в интернет магазине (маркер 1). Естественно, никаких транзакций она не проводила. Далее ей сказали, что нужно делать. Жертва предполагала, что это могут быть мошенники и знала, что говорить таким собеседникам категорически нельзя.

Далее девушке сказали, что если она не верит - то пусть сама перезвонит в банк по номеру 3700, который указан на обороте ее карты, и проверит их действия. Так и было сделано.

Банк, обычно, сбрасывает звонок и говорит, что вам перезвонят в течении 1-3 минут и именно в этот момент, мошенники, зная про эту брешь (включают автодозвон, что бы успеть дозвониться вместо банка с подменного номера), сами позвонили жертве с настоящего номера банка +380567335040 (полагаю, это подмена номера) и подтвердили, что действительно есть проблема с картой и с ней сейчас свяжется СБ и нужно следовать их инструкциям для предотвращения кражи денег и их сохранения.

"Ей перезванивает СБ с номера +380666667248 и говорят, что им передали ее обращение и что первоначальный номер, с которого ей звонили, действительно принадлежит их СБ, и за несколько минут окончательно убеждают ее в этом, после сказали что ей перезвонят с того номера", - пишет Руслан.

На том конце телефона ей сообщили, что для сбережения средств необходимо перевести деньги сначала на свой мобильный телефон. На вопрос зачем, ответили, что раз мошенники в интернет магазине, пользуются ее картой, то знают пин-код, а потому, деньги нужно срочно с карты вывести (маркер 3, банк так никогда не делает, он просто блокирует карту, а дальше- все манипуляции уже в отделении банка).

Но жертва была уверена, что общалась с СБ "Привата" и, по инструкции мошенников, выводила частями деньги на свой телефон - около 3000 грн. (они потом тоже исчезли с телефона). В интернет-банкинг пришли подтверждения перевода - это и подкупило бдительность жертвы, что действительно ей помогают СБ, а не мошенники.

Дальше самое наглое. Жертву попросят снять деньги, и свои и кредитные, в банкомате и перевести все на другой счет в "Приват-банк" (маркер 4, вот тут уже обработали так обработали!) для того, что бы деньги не пропали. Она их снимает и тут же, через терминал, переводила эти деньги на незнакомые телефонные номера, якобы в СБ для сохранности (маркер 5, наличные в руках зачем их кому-то переводить!). Чеки она не забрала...

Как же пропали деньги с телефона жертвы?

В процессе общения ей говорили, что сейчас придут смс с паролем для подтверждения действий, которые жертва только что совершила, чтобы закончить манипуляции с деньгами. Пришли сообщения, и в них было четко написано, что пароль никому передавать нельзя. Зная это, жертва спросила у СБ почему она должна им называть эти пароли, ведь написано в "их" смс что нельзя? Ответ был гениален в своей наглости:

Так как мы есть первоисточник, мы отправляем вам сообщение, вы второй источник, а код нельзя передавать другим, то есть третьим лицам…

Сообщения приходили с сервиса SharPay – платежный сервис Vodafone. В процессе общения мошенники, скорее всего, зарегистрировали ее телефон в этой системе и вывели с помощью его деньги.

В итоге, судя по продолжительности разговоров, на все у мошенников ушло около 2 часов. Общая сумма "развода" - 20 900 грн. По данным действиям написаны заявления в полицию и настоящую СБ "Приват-банка".

Отметим, представители банка не хотят предоставлять девушке информацию, какие номера телефонов она пополняла в терминале, а так же утверждают, что она не звонила им на 3700, хотя этот звонок есть в распечатке телефонных звонков, которую девушка получила у своего мобильного оператора.

Об этом так же было сообщено в службу безопасности "ПриватБанка" , хотя они, со слов девушки, отказываются в это верить, а полиция изначально не хотела этот факт вносить в заявление.

На данный момент Приват-Банк не идет с клиенткой на контакт, всячески уклоняется от ответов. Продублировать чеки и выдать номера телефонов мошенников, на которые по глупости были переведены деньги, СБ "Приват-банка" так же отказывается.

Полиция также пока обратной связи не дает. Следователь из Луцкого отделения полиции ГУНП в Волынской области Романюк Анна сообщила, что дело передано в Киев и вообще обращайтесь в киберполицию и ее больше не беспокоить.

Ранее мы писали о том, что мошенники массово разводят украинцев, присылая смс "от банков".