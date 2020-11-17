Во вторник, 17 ноября, в парламенте выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Кроме того, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене карантина выходного дня. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Повестка дня:

Парламентарии рассмотрят законопроект о своевременном информировании населения о введении карантинных мер.

Заслушают информацию правительства относительно причин введения карантина выходного дня.

Заслушают информацию по поводу использования средств госбюджета, которые были направлены на борьбу с коронавирусом.

Рассмотрение законопроекта об отмене введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для ФПЛ.

Рассмотрение законопроекта о социальной защите населения в период карантина и президентский законопроект о "инвестнянях".

Депутаты рассмотрят постановление об обращении к правительству по поводу налаживания железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги.

Ранее мы писали о том, что под Радой произошли столкновения.