Отмена карантина и отказ от кассовых аппаратов: что рассмотрят в Раде 17 ноября [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, в парламенте выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Кроме того, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене карантина выходного дня. Об этом говорится в повестке дня парламента.
Повестка дня:
- Парламентарии рассмотрят законопроект о своевременном информировании населения о введении карантинных мер.
- Заслушают информацию правительства относительно причин введения карантина выходного дня.
- Заслушают информацию по поводу использования средств госбюджета, которые были направлены на борьбу с коронавирусом.
- Рассмотрение законопроекта об отмене введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для ФПЛ.
- Рассмотрение законопроекта о социальной защите населения в период карантина и президентский законопроект о "инвестнянях".
- Депутаты рассмотрят постановление об обращении к правительству по поводу налаживания железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги.
Ранее мы писали о том, что под Радой произошли столкновения.
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