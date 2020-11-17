Под Радой произошли столкновения [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, в Киеве под парламентом проходит масштабный протест, в ходе которого произошли столкновения. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Под Радой протестуют предприниматели. Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент.
Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов.
В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для депутатов, чтобы они могли пройти.
Ранее сообщалось, что с августа 2020 года в Украине ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) - так называемые "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.
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