Во вторник, 17 ноября, в Киеве под парламентом проходит масштабный протест, в ходе которого произошли столкновения. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Под Радой протестуют предприниматели. Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент.

Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов.

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В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для депутатов, чтобы они могли пройти.

Ранее сообщалось, что с августа 2020 года в Украине ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) - так называемые "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.