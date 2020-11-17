Facebook запретили еще в одном государстве [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Кабинет министров островного государства Соломоновы Острова поддержал решение о полном запрете деятельности Facebook в стране. Об этом сообщает Solomon Times.
Предложение о запрете деятельности крупнейшей соцсети в мире (2,4 млрд пользователей) на территории островов было внесено премьер-министром страны Манассе Согаваре и министром связи и авиации Питером Шанелем Аговакой/
Так чиновники отреагировали на "неоднозначные и спорные публикации", в которых содержались оскорбления в их адрес. Запрет Facebook аргументирован необходимостью защитить умы подрастающего поколения от вредоносного контента.
В правительстве Соломоновых Островов подчеркивают, что временная мера. И заверяют, что запрет не ограничивает свободу прессы в стране, все СМИ продолжат работать в прежнем режиме.
На данный момент в островном государстве насчитывается 120 тыс. пользователей Facebook. Самой большой группой пользователей (45 тыс.) являются молодые люди в возрасте 18-24 лет.
Соломоновы Острова - не единственная страна в Тихом океане, рассматривающая запрет на использование Facebook. Эта мера обсуждается в Самоа и в королевстве Тонго, в 2018 году правительство Папуа-Новой Гвинеи запретило Facebook на месяц.
В настоящее время доступ в Facebook запрещен в Иране, Китае и КНДР.
Напомним, что Facebook запустил в Европе сервис для знакомств Dating.
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