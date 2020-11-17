Ровно год назад, 17 ноября, в Китае зафиксировали первый случай COVID-19. Неизвестный вирус выявили жители города Ухань (Китай), который позже и стал эпицентром эпидемии. Со временем вирус распространился по всему миру.

Podrobnosti.ua решили вспомнить, как начинался непростой период пандемии коронавируса.

Так, теорий возникновения COVID-19 существует очень много. Однако, принято считать, что переносчиком вируса была летучая мышь, которую съел человек. Это и привело к ужасным последствиям, от которых позже будет страдать весь мир.

17 ноября коронавирус впервые выявили у 55-летнего мужчины из провинции Хубэй. И с этого момента в Китае начали регистрировать все больше новых случаев инфицирования. А к 31 декабрю 2019 года количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составило уже 266. Позже на карантин закрыли всю провинцию.

Несмотря на жесткие карантинные меры, принятые Китаем, вирус распространялся за пределами Китая. Уже в феврале коронавирус фиксировали во многих странах мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области у мужчины, который побывал в странах Европы. И, несмотря на все карантинные меры, которые приняли власти, вирус продолжал распространяться.

По состоянию на cегодняшний день, количество заболевших СOVID-19 в мире достигло отметки в более 55,3 миллиона человек. Преодолели болезнь - больше 38,3 млн. Умерли от коронавируса за весь период пандемии более 1,3 млн человек. Бороться с вирусом продолжает весь мир до сих пор.

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