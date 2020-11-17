За минувшие сутки в Украине выявили 11 968 новых случаев коронавирусной инфекции, 159 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 17 ноября COVID-19 подтвержден у 557 657 украинцев, из них 9 856 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 6 786​ человек, с начала эпидемии - 250 983​.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов заболел коронавирусом.