Коронавирус в Украине: количество зараженных снова растет [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине выявили 11 968 новых случаев коронавирусной инфекции, 159 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 17 ноября COVID-19 подтвержден у 557 657 украинцев, из них 9 856 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 6 786 человек, с начала эпидемии - 250 983.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов заболел коронавирусом.
по теме
За день был зарегистрирован рекорд по выздоровевшим
У МОЗ роз'яснили умови введеної напередодні заборони на планові операції - стосуватиметься вона не всіх пацієнтів
Медична система України має свою межу, тому українцям варто докладати всіх зусиль і дотримуватися карантинних правил
Наскільки висока ймовірність повторних заражень коронавірусом, чи справді вдруге хвороба протікає важче, та які ще загрози приховує у собі маловивчений COVID-19?
За сутки на территории Украины зарегистрировали 7 342 случаев коронавирусной инфекции