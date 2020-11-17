Аварія біля Житомира: легковик потрапив під колеса вантажівки [ Редактировать ]
Троє людей загинули в аварії на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира. Водій легкового авто не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. На швидкості він врізався у вантажівку.
Водій та двоє пасажирів легковика загинули на місці. За кермом був вісімнадцятирічний мешканець Львівщини. Чому сталася аварія - правоохоронці мають кілька версій.
Ольга Номерчук, заступник начальника відділу комунікації ГУНП у Житомирській області:
Серед версій можливий сон водія легковика за кермом, а також несприятливі погодні умови.
по теме
Водитель иномарки выехал на встречную полосу
Щоб уникнути зіткнення, кермувальник буса здійснив різкий маневр, унаслідок чого транспорт перекинувся. Одну з пасажирок ушпиталили
13 листопада таксі вилетіло на автобусну зупинку і врізалося в кіоск - двоє людей загинули, ще двоє потрапили до лікарні
Машина належить одному з популярних сервісів таксі і працювала, мабуть, нелегально, без реєстрації та професійної страховки. Скільки часу водій провів за кермом?
Пізніше у столичній поліції поточнили - 23-річний водій був тверезим, його затримали. За попередніми даними, він зіткнувся з припаркованим автомобілем, через що виїхав на автобусну зупинку