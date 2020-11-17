Троє людей загинули в аварії на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира. Водій легкового авто не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. На швидкості він врізався у вантажівку.

Водій та двоє пасажирів легковика загинули на місці. За кермом був вісімнадцятирічний мешканець Львівщини. Чому сталася аварія - правоохоронці мають кілька версій.

Ольга Номерчук, заступник начальника відділу комунікації ГУНП у Житомирській області: