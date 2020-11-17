В МОЗ объяснили, почему не могут обеспечить кислородом больных COVID-19 [ Редактировать ]
В Минздраве прогнозируют, что до середины декабря только 80% коек для больных коронавирусом будут обеспечены кислородными магистралями и кислородными концентраторами. Несмотря на то, что государство выделило на это 900 млн грн финансирования.
Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк во время брифинга.
"По всей Украине есть с этим проблемы. Даже несмотря на то, что выделены средства на проведение магистралей, закупки концентраторов, есть ряд проблем на местах, которые мешают это сделать. Так, не хватает работников, проводящих эти магистрали, не хватает компаний, которые могут сделать техническую документацию. ... К сожалению, нужно время и ... это будет не раньше середины декабря", - сказала Садовьяк.
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