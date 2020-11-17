Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой - МИД [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на победу Майи Санду на выборах президента Молдовы. Киев готов начать новый этап отношений с Кишиневом.
Такое заявление он сделал во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum".
По словам министра, Украина рассчитывает на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом Молдовы.
В то же время Кулеба добавил, что Украина и сейчас тесно сотрудничает с Молдовой в рамках Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и в рамках инициатив Европейского союза и НАТО.
Ранее Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове.
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