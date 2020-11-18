Рыбы появились более 120 миллионов лет назад / Фото: The Virginian-Pilot

В США, в штате Виргиния, редчайшую доисторическую рыбу с длинной мордой и костлявыми пластинами на спине прибило к берегу. Об этом сообщает издание Daily press.

Такую находу сделали люди, которые гуляли по побережью. Полутораметровую рыбу снимали на телефоны.

Длиннорылый осетр считается живым ископаемым. Эти рыбы появились более 120 миллионов лет назад и застали динозавров. С начала XIX века их начали массово вылавливать ради деликатесной икры. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.

Это крупная рыба, ее длина может достигать 2,5-3,5 метра, а масса - 160 килограммов. Есть упоминания о поимке гигантских рыб массой 270 килограммов и даже 365 килограммов.

Ранее сообщалось, что обнаружена самая большая рыба на планете.