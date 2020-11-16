В Запорожской области массово вымирает рыба [ Редактировать ]
Источник: Госрыбагентство
В Запорожской области люди жалуются на массовую гибель рыбы в Молочном лимане. Об этом сообщает Госрыбагентство Украины на своей странице в Facebook.
16 ноября работники Азовского рыбоохранного патруля во время рейда возле поселка Кирилловка Акимовского района зафиксировали массовую гибель рыбы.
При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экземпляров погибшей азовской хамсы.
О массовом море водной живности рыбинспекторы сообщили сотрудникам Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.
Ранее сообщалось, что обнаружена самая большая рыба на планете.
по теме
В лесах Тамбовщины осталось всего два волка
Британія хоче повернути собі повний контроль над власними водами - чи не розіб'ються їхні мрії через розлучення з Євросоюзом?
В жутком ДТП пострадали люди
Нині африканські пінгвіни під загрозою зникнення