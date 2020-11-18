С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум. В связи с этим, вырастут и привязанные к нему выплаты - зарплаты (тарифные оклады), пенсии и государственные пособия. В частности, с 1 декабря прожиточный минимум на человека в расчете на месяц вырастет на 71 грн - с 2118 грн до 2189 грн. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Для основных социальных и демографических групп населения новый прожиточный минимум составит:

на детей до 6 лет - 1921 грн,

детей от 6 до 18 лет - 2395 грн,

трудоспособных лиц - 2270 грн,

лиц, утративших трудоспособность, - 1769 грн.

Пересчет пенсий и выплат

Размеры пенсий и государственных пособий привязаны к прожиточному минимуму.

Так, с 1 декабря состоится их автоматический перерасчет. Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырастет на 57 грн - с нынешних 1712 грн до 1769 грн.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что будут увеличены следующие выплаты:

минимальные размеры пенсии по возрасту (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин - для пенсий назначенных до 01.10.2011 и 30 лет у женщин, 35 лет у мужчин - для пенсий, назначенных после 01.10.2011)

минимальные размеры пенсий с инвалидности и по случаю потери кормильца;

минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, людям с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

размеры надбавок и повышений, которые зависят от размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность:

пенсии за особые заслуги по закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";

повышение, предусмотренные законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";

ежемесячная государственная адресная помощь людям с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий ЧАЭС и на уход инвалидам войны и участникам боевых действий.

Исходя из размера прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц в размере 2189 грн, будет произведен перерасчет надбавок лицам, имеющим статусы: "Почетный донор СССР" и "Почетный донор Украины". Размер надбавки вырастет с 202,70 грн (2027 х 10%) до 218,90 грн (2189 х 10%).

Размер максимальной пенсии вырастет на 570 грн - с 17120 грн до 17690 грн.

В результате увеличения прожиточного минимума перерасчет производится автоматически и не требует личного обращения.

Ранее в Украине хотели ввести так называемый "час для пожилых".