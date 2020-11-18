С 1 декабря в Украине вырастут пенсии: кому и сколько добавят [ Редактировать ]
С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум. В связи с этим, вырастут и привязанные к нему выплаты - зарплаты (тарифные оклады), пенсии и государственные пособия. В частности, с 1 декабря прожиточный минимум на человека в расчете на месяц вырастет на 71 грн - с 2118 грн до 2189 грн. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.
Для основных социальных и демографических групп населения новый прожиточный минимум составит:
- на детей до 6 лет - 1921 грн,
- детей от 6 до 18 лет - 2395 грн,
- трудоспособных лиц - 2270 грн,
- лиц, утративших трудоспособность, - 1769 грн.
Пересчет пенсий и выплат
Размеры пенсий и государственных пособий привязаны к прожиточному минимуму.
Так, с 1 декабря состоится их автоматический перерасчет. Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырастет на 57 грн - с нынешних 1712 грн до 1769 грн.
В Пенсионном фонде Украины отметили, что будут увеличены следующие выплаты:
- минимальные размеры пенсии по возрасту (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин - для пенсий назначенных до 01.10.2011 и 30 лет у женщин, 35 лет у мужчин - для пенсий, назначенных после 01.10.2011)
- минимальные размеры пенсий с инвалидности и по случаю потери кормильца;
- минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, людям с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- размеры надбавок и повышений, которые зависят от размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность:
- пенсии за особые заслуги по закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";
- повышение, предусмотренные законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";
- ежемесячная государственная адресная помощь людям с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий ЧАЭС и на уход инвалидам войны и участникам боевых действий.
Исходя из размера прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц в размере 2189 грн, будет произведен перерасчет надбавок лицам, имеющим статусы: "Почетный донор СССР" и "Почетный донор Украины". Размер надбавки вырастет с 202,70 грн (2027 х 10%) до 218,90 грн (2189 х 10%).
Размер максимальной пенсии вырастет на 570 грн - с 17120 грн до 17690 грн.
В результате увеличения прожиточного минимума перерасчет производится автоматически и не требует личного обращения.
Ранее в Украине хотели ввести так называемый "час для пожилых".
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