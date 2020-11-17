Пенсии на карточку: украинцев предостерегли о неприятном "сюрпризе" [ Редактировать ]
В Украине получателей соцвыплат предупредили о возможном неприятном "сюрпризе". Пенсионеров может ждать подвох. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства соцполитики.
Для тех, кто долго не пользуется карточкой, на которую насчитывают пенсию, появятся специальные проверки.
Если в течение года операций по карте нет, нужно будет пройти процедуру верификации. То есть, подтвердить свою личность. Для этого нужно будет явиться в соответствующие органы с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
При этом в целом нововведения для пенсионеров скорее упростят им жизнь. Ведь оформить пенсию теперь будет проще. Теперь не нужно будет по несколько раз выстаивать очереди в банке для открытия счета. Процедура будет происходить автоматически после обращения ПФУ или органов соцзащиты.
"Достаточно лишь будет написать там (в ПФУ или органе соцзащиты. - Ред.) специальное заявление. Поэтому социальных контактов станет меньше", - говорится в сообщении.
Ранее в Украине хотели ввести так называемый "час для пожилых".
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