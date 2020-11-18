Київ, Одеса та Краматорськ отримають мобільні госпіталі [ Редактировать ]
Майже 12 тисяч українців захворіли на Ковід минулої доби. Найбільше у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях. 159 людей померли. До лікарень доправили понад півтори тисячі інфікованих.
Через зростання кількості хворих, уряд виділив кошти на розгортання мобільних шпиталів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Максим Степанов міністр охорони здоров'я України:
Було виділено 118 мільйонів гривень, будуть облаштовані вони в місті Київ, місті Одеса і місто Краматорськ. Обрали ці три локації для облаштування мобільних шпиталів. - У зв'язку з чим це робиться? - У зв'язку з ти, що темпи зростання хворих на ковід-19 дуже великі.
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