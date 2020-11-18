Майже 12 тисяч українців захворіли на Ковід минулої доби. Найбільше у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях. 159 людей померли. До лікарень доправили понад півтори тисячі інфікованих.

Через зростання кількості хворих, уряд виділив кошти на розгортання мобільних шпиталів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Максим Степанов міністр охорони здоров'я України: