Во вторник, 17 ноября, в Николаеве учеников 3-го класса школы №29 не впустили в здание школы, оставив мерзнуть на школьном дворе. Об этом рассказала мать одного из учеников, пишет nikolaev24.com.ua.

Дети добирались на уроки на школьном автобусе. Большую часть учеников пустили, а четырех, среди которых был сын женщины, оставили на улице, где утром было достаточно холодно. Такое решение было принято в наказание за то, что дети бегали.

Мой ребенок пришел из школы и рассказал мне, что когда они приехали на школьном автобусе, вынуждены были стоять во дворе и ждать учителя. Половину детей пустили в школу, а их не пустили, сказали: вы бегали - значит, стойте и ждите, пока за вами придет ваш классный руководитель. Дети ходят в 3-В класс. Кто будет нести за них ответственность? Детей оставили без присмотра. На улице холодно.

Также женщина добавила:

Директор вообще никак не реагирует. Она нам сказала: "Ваш учитель вам уже ответил. Ваши дети не умеют себя вести". Так что теперь - сидите на улице и пусть на вас хоть кирпичи падают? Получается, что если с ребенком что-то случится, то виновных нет.

Отметим, что школа инцидент не комментирует.

Ранее в Черкасской области женщина родила под входом в больницу. Все потому что ее не впустили в здание, так как оно было переполнено пациентами с коронавирусом.