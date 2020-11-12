В Черкасской области женщина родила под входом в больницу. Все потому что ее не впустили в здание, так как оно было переполнено пациентами с коронавирусом. Об этом сообщает ТСН.

Семья роженицы при этом болела вирусом на момент инцидента.

Схватки у Евгении Киркич начались ночью, но вести жену мужу Александру пришлось в больницу, где принимают с коронавирусом, так как семья как раз заразилась недугом. По дороге мужчина дозвонился к врачу, который должен был принимать роды до коронавируса, а та сообщила о ситуации своей коллеге в больнице, куда направлялась пара.



Несмотря на такую подготовку, двери больницы оказались закрыты.

У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала.

Роды на улице приняла акушерка, которой звонили в дороге - та еле успела приехать из дому. Расстилать свою куртку мужчине пришлось прямо на улице вместо пеленок.

Я уже видел, как появлялась головка. Как раз она подъехала... Когда она уже позвонила, здесь уже процесс шел. Когда жена рожала, позвонила на эмоциях и тогда в это время вышла бригада. Жена родила быстро, поэтому у меня уже на руках был ребенок.

Двери больницы открылись именно в этот момент.

Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую ​​коляску. Она не могла сесть, она была в штанах, штаны приспущены, ребенок в руках, плацента не перерезана, она не могла сесть. Они неспешно пошли. Знаете, что меня больше всего удивило Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо.

В областной больнице ситуацию оправдывают тем, что семейство само виновато - "скорую" помощь не вызвали, стучались в двери основного отделения, а не перинатального, откуда роженицу и направили бы в коронавирусный корпус. Но все же пообещали провести служебное расследование

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста утверждает, что задержка с персоналом произошла потому что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную форму. Известно, что пуповину перерезали уже в родильном зале, открытия которой роженица ждала, лежа на сломанной каталке.

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