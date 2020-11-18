Карантин не помог: число заболевших коронавирусом неумолимо растет [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине выявили 12 496 новых случаев коронавирусной инфекции, 256 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 18 ноября COVID-19 подтвержден у 570 153 украинцев, из них 10 112 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 8 096 человек, с начала эпидемии - 259 079.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов заболел коронавирусом.
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