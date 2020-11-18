За минувшие сутки в Украине выявили 12 496 новых случаев коронавирусной инфекции, 256 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 18 ноября COVID-19 подтвержден у 570 153 украинцев, из них 10 112 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 8 096​ человек, с начала эпидемии - 259 079.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов заболел коронавирусом.