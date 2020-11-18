Shazam назвал ТОП-100 самых популярных песен (видео) [ Редактировать ]
Источник: The Mac Observer
Сервис для идентификации музыки Shazam составил рейтинг 100 самых популярных треков за всю историю своего существования.
Сервис Shazam, разработанный Apple Inc., позволяет определять, какая песня звучит рядом в данный момент.
На первом месте среди композиций, которую чаще всего пытались найти, оказалась "Dance Monkey" (2019) от австралийской исполнительницы Tones and I. Этот трек "шазамили" 36,6 млн раз.
В тройку лидеров вошли "Prayer In C" (2014), автором которого являются Робин Шульц и Lilly Wood & The Prick, и "Let her Go" (2012) группы Passenger.
ТОП-20 самых популярных композиций Shazam:
Ранее сообщалось, украинская песня впервые попала в мировой рейтинг Shazam.
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