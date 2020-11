Чаще всего люди пытались определить песню "Dance Monkey" от Tones and I Источник: The Mac Observer

Сервис для идентификации музыки Shazam составил рейтинг 100 самых популярных треков за всю историю своего существования.

Сервис Shazam, разработанный Apple Inc., позволяет определять, какая песня звучит рядом в данный момент.

На первом месте среди композиций, которую чаще всего пытались найти, оказалась "Dance Monkey" (2019) от австралийской исполнительницы Tones and I. Этот трек "шазамили" 36,6 млн раз.

В тройку лидеров вошли "Prayer In C" (2014), автором которого являются Робин Шульц и Lilly Wood & The Prick, и "Let her Go" (2012) группы Passenger.

ТОП-20 самых популярных композиций Shazam:

