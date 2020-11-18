Глава МВФ рассказала о разговоре с Зеленским [ Редактировать ]
В среду, 18 ноября, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским сделала заявление. Об этом она написала в Twitter.
По ее словам, для пересмотра программы МВФ Украина должна достичь полного взаимопонимания в шагах для дальнейшего сотрудничества.
Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах.
Напомним, что Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год.
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