В среду, 18 ноября, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским сделала заявление. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, для пересмотра программы МВФ Украина должна достичь полного взаимопонимания в шагах для дальнейшего сотрудничества.

Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах.

Напомним, что Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год.