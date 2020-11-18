В Бердянске опубликовали онлайн-карту с адресами больных коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
В интернете появилась карта, где обозначены места жительства пациентов с COVID-19 в Бердянске и близлежащих населенных пунктах.
Карту "География COVID-19 госпитализации в БТМО" опубликовало Бердянское территориальное медицинское объединение.
На онлайн-карту Google нанесли 520 условных точек с привязкой к конкретному дому, где в данный момент болеют жители приморского города. Отдельный маршрут ведет на городское кладбище №2, где хоронят жертв коронавируса.
Из опубликованных данных становится понятно, что в Бердянске с коронавирусом больше всего госпитализировано жителей районов Нагорной части (74 человека), Центра (70), Стекловолокна (66), АКЗ/РТС (45) и Колонии/Макорты (34).
По официальным данным горсовета, на сегодняшний день в Бердянске COVID-19 болеют 867 человек, 105 из них находятся в больницах.
Как сообщали "Подробности", за последние сутки COVID-19 диагностирован еще у 12 496 украинцев, 256 человек умерли.
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