На карту Google нанесли 520 точек с привязкой к конкретному дому Источник: Львовский горсовет

В интернете появилась карта, где обозначены места жительства пациентов с COVID-19 в Бердянске и близлежащих населенных пунктах.

Карту "География COVID-19 госпитализации в БТМО" опубликовало Бердянское территориальное медицинское объединение.

На онлайн-карту Google нанесли 520 условных точек с привязкой к конкретному дому, где в данный момент болеют жители приморского города. Отдельный маршрут ведет на городское кладбище №2, где хоронят жертв коронавируса.

Из опубликованных данных становится понятно, что в Бердянске с коронавирусом больше всего госпитализировано жителей районов Нагорной части (74 человека), Центра (70), Стекловолокна (66), АКЗ/РТС (45) и Колонии/Макорты (34).

По официальным данным горсовета, на сегодняшний день в Бердянске COVID-19 болеют 867 человек, 105 из них находятся в больницах.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки COVID-19 диагностирован еще у 12 496 украинцев, 256 человек умерли.