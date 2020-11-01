В Бердянске больная COVID-19 роженица выбросилась из окна [ Редактировать ]
В Бердянском территориальном медицинском объединении (БТМО), 1 октября, около 10.00 из окна выпрыгнула женщина, буквально накануне родившая ребенка. Перед инцидентом роженица оставила записку.Об этом сообщили БТМО в Facebook.
"1 ноября около 10:00, руководствуясь личными мотивами, оставив записку, женщина решилась на суицидальный поступок и выпрыгнула из окна второго этажа. По счастливому стечению обстоятельств пациентка осталась жива, получив травмы, не угрожающие жизни. Ей была оказана необходимая помощь, и она находится под наблюдением врачей в т.ч. и психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - говорится в сообщении.
Как отметили в БТМО, 23 октября, женщина 1988 г.р. с предельным сроком беременности поступила в родильное отделение роддома. Поскольку в результате обязательного тестирования у пациентки было обнаружено инфицирование коронавирусом, она была госпитализирована в специализированное отделение для больных COVID-19.
26 октября состоялось благополучное родоразрешение. Роженица и ребенок были в нормальном состоянии.
Стоит отметить, что сейчас жизни роженицы ничего не угрожает. Она и новорожденный находятся под наблюдением медиков.
Напомним, ранее в Киеве женщина выпала из окна, смерть наступила мгновенно.
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