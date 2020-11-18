Протестующие кидают в силовиков петарды и бутылки Источник: FILIP SINGER

На демонстрации против карантинных мер возле Бранденбургских ворот в центре Берлина накалилась обстановка. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы подали десятки запросов на проведение митингов, большинство из них не были согласованы. Власти запретили собираться перед историческим зданием Рейхстага, где заседает парламент, и перед Бундесратом.

Несмотря на запрет, самый многочисленный митинг проходит возле символа столицы Германии - Бранденбургских ворот.

После призывов разойтись полиция применила водометы, в ответ полетели петарды, дымовые шашки и бутылки. Правоохранители продолжают призывать демонстрантов прекратить акцию и выхватывают из толпы особенно агрессивно настроенных манифестантов.

Общественный порядок в столице Германии обеспечивают более 2 тысяч силовиков. Въезды в правительственный квартал закрыты для автомобилей.

Со 2 ноября в Германии действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие заведения общепита, блюда и напитки разрешено продавать только на вынос.

Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

По-прежнему открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за комендантского часа начались стычки с полицией.