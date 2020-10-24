Протесты против ограничений в Неаполе переросли в столкновения с полицией Источник: Express

В Италии в регионе Кампания, где из-за коронавируса ввели жесткий карантин с комендантским часом, вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы из-за несогласия ограничениями. Об этом сообщает Express.

Протесты охватили Неаполь, Салерно, Ночера и другие города региона. Люди скандировали "свободу, свободу".

Демонстранты бросили фаеры и светошумовые снаряды в карабинеров, которые ответили слезоточивым газом. В некоторых населенных пунктах протестующие штурмовали административные здания.

Протесты в Неаполе переросли в ожесточенные уличные стычки с полицией.

Ранее сообщалось, что Польша объявила национальный "коронавирусный" локдаун.