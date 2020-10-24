В Италии из-за комендантского часа начались стычки с полицией (видео) [ Редактировать ]
Источник: Express
В Италии в регионе Кампания, где из-за коронавируса ввели жесткий карантин с комендантским часом, вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы из-за несогласия ограничениями. Об этом сообщает Express.
Протесты охватили Неаполь, Салерно, Ночера и другие города региона. Люди скандировали "свободу, свободу".
Демонстранты бросили фаеры и светошумовые снаряды в карабинеров, которые ответили слезоточивым газом. В некоторых населенных пунктах протестующие штурмовали административные здания.
Протесты в Неаполе переросли в ожесточенные уличные стычки с полицией.
Ранее сообщалось, что Польша объявила национальный "коронавирусный" локдаун.
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