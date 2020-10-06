В Берлине ужесточили карантин [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, в Берлине ужесточили карантинные ограничения в городе. Об этом сообщает Reuters.
Так, время работы клубов и баров ограничат.
По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в городе есть две проблемные области, из-за которых происходит вспышка коронавируса.
Эксперты указали на две проблемные области, которые необходимо решить: большие группы людей, которые не придерживаются правил социального дистанцирования, и собрания в закрытых помещениях.
При этом он отметил, что власти Берлина должны быстро предпринять действия, чтобы избежать полной изоляции города.
Так, с 10 октября и до конца месяца рестораны и бару будут работать до 23:00, а открываться не раньше 6:00. В этот же промежуток времени на заправочных станциях будет запрещено продавать алкоголь.
Кроме того, на закрытые вечеринки в помещении смогут присутствовать максимум 10 человек, вместо 25.
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