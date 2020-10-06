Во вторник, 6 октября, в Берлине ужесточили карантинные ограничения в городе. Об этом сообщает Reuters.

Так, время работы клубов и баров ограничат.

По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в городе есть две проблемные области, из-за которых происходит вспышка коронавируса.

Эксперты указали на две проблемные области, которые необходимо решить: большие группы людей, которые не придерживаются правил социального дистанцирования, и собрания в закрытых помещениях.

При этом он отметил, что власти Берлина должны быстро предпринять действия, чтобы избежать полной изоляции города.

Так, с 10 октября и до конца месяца рестораны и бару будут работать до 23:00, а открываться не раньше 6:00. В этот же промежуток времени на заправочных станциях будет запрещено продавать алкоголь.

Кроме того, на закрытые вечеринки в помещении смогут присутствовать максимум 10 человек, вместо 25.

Читайте также, Израиль закрыл въезд иностранцам. Исключения будут для зарубежных пациентов местных клиник при согласовании визита с Минздравом Израиля, а также дипломатов.