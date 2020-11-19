В Дубае (ОАЭ) насмерть разбился французский каскадер Винсент Реффет, летавший на реактивном ранце. Трагедия произошла 17 ноября во время тренировки.

Об этом сообщает в Facebook команда Jetman, которую представлял Реффет.

С невообразимой грустью мы сообщаем о кончине пилота Jetman Винсента (Винса) Реффета, который скончался сегодня утром, 17 ноября, во время тренировки в Дубае. Винс был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьей и всеми, кто знал и работал с ним.

Каскадеру было 36 лет, подробности его гибели не раскрываются. По факту случившегося проводится расследование.

Реффет вырос в семье парашютистов. Он наиболее известен полетами в составе команды Jetman, созданной швейцарским пилотом Ивом Росси. Вместе с Росси Реффет летал над набережной Дубая, заснеженными Альпами и рядом с крупнейшим в мире авиалайнером Airbus A380.

Французский каскадер Винсент Реффет

Фото: Instagram

За свою карьеру француз выполнил много трюков, включая прыжок с парашютом с самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа в Дубае.

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