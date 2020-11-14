"Сгорели заживо": при пожаре в COVID-больнице погибли 10 пациентов [ Редактировать ]
В городе Пьятра-Нямц, что на востоке Румынии, 14 ноября, в одном из отделений больницы для пациентов с коронавирусом COVID-19 произошел пожар, жертвами которого стали не менее 10 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Как сообщил пресс-секретарь местной инспекции по чрезвычайным ситуациям Ирины Попа, пожар распространился по палате интенсивной терапии, предназначенной для пациентов с COVID-19.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Стоит отметить, что официальным заявлений о причинах пожара пока нет. Но Министр здравоохранения Нелу Татару сообщила румынским СМИ, что возгорание "скорее всего вызвано коротким замыканием".
По данным пресс-секретаря все люди, кроме одного человека которые погибли или были ранены в результате пожара, были больничными.
Напомним, в Днепре жуткий пожар вспыхнул на агрегатном заводе.
Читайте также, в Киеве захорелась яхта на воде, на которой находились люди.
по теме
На трассе столкнулись два автомобиля "Шкода Октавия"
У лідерах антистатистики - столиця, Запорізька, Одеська, Київська та Полтавська області. Регіонів, де не зафіксовано інфікувань, - немає
Проти нього протестують, з нього - жартують. І різко називають... дурницею та абсурдом. Карантин вихідного дня - спричинив просто хвилю непокори
Многотонный автомобиль сбил и переехал пожилого мужчину