В городе Пьятра-Нямц, что на востоке Румынии, 14 ноября, в одном из отделений больницы для пациентов с коронавирусом COVID-19 произошел пожар, жертвами которого стали не менее 10 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как сообщил пресс-секретарь местной инспекции по чрезвычайным ситуациям Ирины Попа, пожар распространился по палате интенсивной терапии, предназначенной для пациентов с COVID-19.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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Стоит отметить, что официальным заявлений о причинах пожара пока нет. Но Министр здравоохранения Нелу Татару сообщила румынским СМИ, что возгорание "скорее всего вызвано коротким замыканием".

По данным пресс-секретаря все люди, кроме одного человека которые погибли или были ранены в результате пожара, были больничными.

Напомним, в Днепре жуткий пожар вспыхнул на агрегатном заводе.

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