При продаже нескольких авто за год придется платить 5% от их оценочной стоимости Источник: Facebook

Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, предусмотренные законом 466-IX от 16.01.2020. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Закон внес новшества в налогообложение дохода, полученного от продажи (обмена) транспортного средства в течение отчетного налогового года. Таким образом, их придется учитывать всем, кто собирается продавать автомобиль.

Доход, полученный от продажи (обмена) одного автомобиля, как и прежде, не подлежит налогообложению. Но сборы придется платить со всех последующих продаж автотранспорта в том же году.

Так при продаже (обмене) второй машины придется заплатить 5% от ее оценочной стоимости. При продаже третьей и далее - 18%.

Кроме того, при продаже второго и далее авто также придется уплатить военный сбор в размере 1,5%.

Ранее при продаже в течении одного года второго и более автомобилей приходилось платить в бюджет 5% его оценочной стоимости.

Новые налоги распространяются не только на легковые автомобили, но и на любой другой вид транспорта, включая мотоциклы, мопеды и прицепы.

По мнению юристов, как и раньше, уйти от налогов можно с помощью оформления генеральных доверенностей или занижения оценочной стоимости автомобиля.

Напомним, что в октябре в Украине установили рекорд по покупке новых автомобилей.

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья.