В октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это рекорд для 2020 года, хотя на 6% меньше, чем годом ранее, сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Для примера, в сентябре в нашей стране купили 7,6 тыс. легковушек. Всего же с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Предпочтения украинцев относительно марок автомобилей практически не меняются. Наибольшим спросом, как и годом ранее, пользуются автомобили марки Renault. Второе место сохранила японская Toyota. Третью позицию удерживает корейская KIA.

ТОП​-10 самых популярных марок новых легковых авто в октябре 2020 года:

Renault - 1431 проданный автомобиль (-22% по сравнению с прошлым годом); Toyota - 1365 (+11%); KIA - 830 (0%); Skoda - 593 (+10%); Volkswagen - 536 (-11%); Nissan - 399 (-15%); Peugeot - 339 (+46%); Hyundai - 304 (-34%); Ford - 228 (+12%); Mercedes-Benz - 202 (+21%).

По итогам октября 2020 года титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю KIA Sportage. Этот компактный кроссовер выбрали 788 покупателей.

Ранее сообщалось, что Honda сворачивает производство в Европе автомобилей на бензине и дизеле.