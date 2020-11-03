В Украине установили рекорд по покупке новых автомобилей: ТОП-10 марок [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
В октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это рекорд для 2020 года, хотя на 6% меньше, чем годом ранее, сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
Для примера, в сентябре в нашей стране купили 7,6 тыс. легковушек. Всего же с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
Предпочтения украинцев относительно марок автомобилей практически не меняются. Наибольшим спросом, как и годом ранее, пользуются автомобили марки Renault. Второе место сохранила японская Toyota. Третью позицию удерживает корейская KIA.
ТОП-10 самых популярных марок новых легковых авто в октябре 2020 года:
- Renault - 1431 проданный автомобиль (-22% по сравнению с прошлым годом);
- Toyota - 1365 (+11%);
- KIA - 830 (0%);
- Skoda - 593 (+10%);
- Volkswagen - 536 (-11%);
- Nissan - 399 (-15%);
- Peugeot - 339 (+46%);
- Hyundai - 304 (-34%);
- Ford - 228 (+12%);
- Mercedes-Benz - 202 (+21%).
По итогам октября 2020 года титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю KIA Sportage. Этот компактный кроссовер выбрали 788 покупателей.
Ранее сообщалось, что Honda сворачивает производство в Европе автомобилей на бензине и дизеле.
по теме
Бомба була встановлена біля дороги та здетонувала, коли проїжджала машина політика
Антон Желепа у неадекватному стані, під дією наркотиків та алкоголю, на позашляховику протаранив іншу машину, в якій їхала родина
Напередодні той на джипі пронісся пішохідною частиною Майдану, зніс автобусну зупинку і протаранив кілька машин
У самому центрі Києва безпосередньо на Майдані Незалежності - невимовно жахливе ДТП. Двоє людей загинули, ще як мінімум троє - постраждали
Водій позашляховика на великій швидкості заїхав на пішохідну частину площі та врізався у зупинку громадського транспорту, а потім протаранив ще кілька автівок