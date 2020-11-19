Известная украинская балерина Екатерина Кухар запустила собственный бьюти-бренд Art of self love ("Искусство любить себя"). Деловым партнером профессиональной танцовщицы стал ее супруг Александр Стоянов, сообщает womanel.com.

По словам Екатерины, идея создания своей линии появилась, когда супруг подарил ей 9 парфюмов, каждый из которых разработан специально для нее. После Кухар решила, что этот жест должен перерасти во что-то большее.

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Целью компании является подарить девушкам не только спа-процедуры, но и удовольствие от окружающего интерьера.

В линейке присутствуют ароматические свечи, воск из которых можно использовать как массажное масло, кремы для рук и тела, увлажняющее средство для губ, флюид для лица и аксессуары. К последним относятся наволочки из шелка, резинки для волос, а также маски для сна.

Ранее сообщалось, что известный музыкант запустил собственную линейку косметики.