Катерина Кухар восхитила откровенным образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская прима-балерина Национального Академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко Катерина Кухар восхитила поклонников новым снимком, который она опубликовала в Instagram.
Если вас обманывают, а вы не верите, значит, вас развлекают...😉 ⠀ #cheers🥂
Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)
На снимке балерина продемонстрировала свою прекрасную фигуру, надев купальник нюдового цвета. Необычайной нежности образу добавил белый цветок, который она поднесла
Фанаты "засыпали" балерину комплиментами.
"Очень нежное фото и нежная Катя", "Катенька, Вы очень нежный и красивый цветочек", "Просто глаз не оторвать", - написали фанаты.
Напомним, ранее Maruv поразила "пикантным" снимком.
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