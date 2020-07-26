Украинская прима-балерина Национального Академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко Катерина Кухар восхитила поклонников новым снимком, который она опубликовала в Instagram.

На снимке балерина продемонстрировала свою прекрасную фигуру, надев купальник нюдового цвета. Необычайной нежности образу добавил белый цветок, который она поднесла

Фанаты "засыпали" балерину комплиментами.

"Очень нежное фото и нежная Катя", "Катенька, Вы очень нежный и красивый цветочек", "Просто глаз не оторвать", - написали фанаты.

Напомним, ранее Maruv поразила "пикантным" снимком.

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