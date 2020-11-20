Учеными была установлена самая далекая карликовая планета Солнечной системы. Объект Лелеакухонуа, известный под номером 2015 TG387, является "седноидом", или транснептуновым объектом, находящимся на задворках нашей планетной системы.

По подсчетам астрономов, 2015 TG387 является самой удаленной карликовой планетой, поскольку в перигелии пролетает на расстоянии 65 астрономических единиц от Солнца. Это почти вдвое больше, чем от нашего светила до очень далекого Плутона (34 а.е.).

Орбита 2015 TG387 изображена в правом углу

Однако у данного космического тела, неразрывно связанного с Солнцем, очень вытянутая эллиптическая орбита.

Когда оно доходит до апогея, расстояние до звезды увеличивается до 2300 а. е. Тогда ни один из приборов на Земле не способен зафиксировать ее положение в космосе, и вообще непонятно, прилетит ли она обратно.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Солнечной системе нашли признаки существования еще одной планеты. Также ранее в Солнечной системе обнаружили новую планету.