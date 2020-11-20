За добу в Україні майже 13,5 тисяч заражень коронавірусом. 257 пацієнтів померли.

Висока смертність від ускладнень зберігається другий день. Загалом жертвами COVID-19 стали понад 10 тисяч українців. Зростає і число шпиталізацій.

А в лікарнях пацієнти скаржаться через дефіцит кисню. Мовляв, його дають лише 15 хвилин на день. Утім, у МОЗ заявляють: цю ситуацію намагаються виправити.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: