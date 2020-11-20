В лікарнях України катастрофічно бракує кисню [ Редактировать ]
За добу в Україні майже 13,5 тисяч заражень коронавірусом. 257 пацієнтів померли.
Висока смертність від ускладнень зберігається другий день. Загалом жертвами COVID-19 стали понад 10 тисяч українців. Зростає і число шпиталізацій.
А в лікарнях пацієнти скаржаться через дефіцит кисню. Мовляв, його дають лише 15 хвилин на день. Утім, у МОЗ заявляють: цю ситуацію намагаються виправити.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ту проблематику, яка є з киснем, ми знаємо - яка необхідність в кисневих точках нам потрібна в кожній лікарі, і ми кожного дня нарощуємо цю кількість кисневих точок.
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Пацієнти скаржаться, що кисень дають лише по 15 хвилин на день, втім в МОЗ заявляють: цю ситуацію намагаються виправляти
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