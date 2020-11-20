В Украине могут ввести тотальный карантин в декабре [ Редактировать ]
Уже в декабре 2020 года Украине могут ввести полный локдаун уже в декабре этого года. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам его разговора с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Об этом он рассказал в видеотрансляции на Facebook.
Глава Ивано-Франковска считает, что карантин выходного дня - это подготовка к полному локдауну.
Марцинкив сообщил, что в лучшем варианте тотальный карантин введут 20 декабря, в худшем - 10 декабря.
Позиция правительства неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучились цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря.
По словам мэра Ивано-Франковска, ни для кого не секрет, что введение в Украине полного локдауна станет катастрофой для экономики.
Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права.
Также ранее Шмыгаль назвал 5 главных изменений для украинцев.
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