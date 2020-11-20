Более 100 человек стали "пленниками" неизвестной болезни [ Редактировать ]
В Сенегале неизвестная болезнь "атаковала" более 100 рыбаков. Об этом сообщает местное издание Dacar Actu.
Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.
У заболевших наблюдаются характерные кожные высыпания в виде струпьев. Считают, что источник заболевания находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.
Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
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