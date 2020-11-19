С приходом холодов иммунитет человека ослабевает и все больше украинцев начинают болеть. В период пандемии любое повышение температуры и хрипы в горле сразу рождают мысль о коронавирусе.

В связи с этим в "Академии семейной медицины Украины" разработали специальные советы для людей, которые подозревают, что больны коронавирусом. Соответствующие установки были опубликованы в Facebook.

Эти рекомендации позволят пациентам быть более независимыми от своего врача и быстрее реагировать на опасные признаки".

Также ранее Шмыгаль назвал 5 главных изменений для украинцев.