Вернувшиеся из-за границы украинцы не должны сдавать тест на коронавирус - Минздрав [ Редактировать ]
Граждане Украины не обязаны проходить тест на коронавирус для того, чтобы вернуться домой. В Минздраве рассказали о случае, когда моряков заставляли проходить тест на коронавирус в одном из аэропортов. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминстра здравоохранения Ярослав Кучер.
По его словам, если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, то можно предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту.
Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции.
Напомним, что известный украинский кардиохирург Борис Тодуров дал советы по профилактике коронавируса. Как сообщали "Подробности", за последние сутки COVID-19 диагностирован еще у 12 496 украинцев, 256 человек умерли.
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